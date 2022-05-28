سوريا.. الجيش التركي ومرتزقته يجددون قصفهم ريف الرقة

العالم - سوريا

وذكرت "سانا" نقلا عن مصادر محلية، أن القوات التركية وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفت خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية والمناطق المأهولة في محيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي “ام فور” وقرب صوامع الشركراك بمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاعتداءات أدت إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي الزراعية دون ورود معلومات عن إصابات بين المدنيين حتى هذه اللحظة.

واشارة الوكالة الى ان إرهابيين يتبعون للقوات التركية قصفوا في الثامن عشر من الشهر الجاري بقذائف المدفعية أحياء سكنية في محيط بلدة عين عيسى ومحيط الطريق الدولي “ام فور” شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونزوح عدد من الأسر جنوباً باتجاه مناطق سيطرة الدولة.