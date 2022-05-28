السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢
١٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. الجيش التركي ومرتزقته يجددون قصفهم ريف الرقة

اللواء موسوي: تحسين قدرات طائراتنا المسيرة أمر لا يمكن إيقافه

ايران تصدر أول شحنة من لقاح كورونا إلى فنزويلا

إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا

الرئيس التركي يصل أذربيجان تلبية لدعوة إلهام علييف

العشائر والقبائل السورية تحذر من اعتداء تركي وشيك