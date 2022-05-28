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سوريا.. بشرى سارة للجرحى أثناء التقدم لامتحانات الشهادات العامة

سوريا.. بشرى سارة للجرحى أثناء التقدم لامتحانات الشهادات العامة
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مشروع جريح الوطن في سوريا عن تقديم مجموعة من التسهيلات للجرحى أثناء إجراء امتحانات الشهادات العامة في المراكز الامتحانية كما كل طالب لديه احتياج صحي خاص.

العالم - سوريا

وأوضح المشروع في منشور على صفحته في (فيسبوك) أن التسهيلات ضمن المراكز الامتحانية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مصدقة من وزارة التربية وتشمل تكليف لجان استكتاب لجميع الحالات الواردة وفق التعليمات (فاقدي البصر والشلل والبتر).

وأشار المشروع إلى أن التسهيلات تتضمن التأكيد على تخصيص الطوابق الأرضية للطلاب من هذه الشريحة و(رمبات) لمستخدمي الكراسي المدولبة وعلى الإضاءة الجيدة والتهوية في المركز الامتحاني إضافة إلى تخصيص زمن إضافي لحالات الشلل الدماغي وفاقدي البصر بمقدار ربع مدة الامتحان.

ويستعد 289 جريحاً من شرائح العجز المختلفة لامتحانات الشهادات العامة بدعم من مشروع جريح الوطن.

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سوريا.. بشرى سارة للجرحى أثناء التقدم لامتحانات الشهادات العامة