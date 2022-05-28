إقامة حفل 'استقلال الكيان الصهيوني' بالمنامة يسلخ النظام البحريني من عروبته

العالم- البحرین

وأضافت في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" إن آخر انكسارات النظام الذليلة نتيجة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إقامة حفل بمناسبة ما يسمى "عيد استقلال" هذا الكيان، الذي يعني نشوءه غصبًا على أرض فلسطين منذ 74 عامًا، حين احتلها بالقوة وسفك الدماء والتهجير والاعتقال، مشددة على أن هذا الإجرام لن تنساه الشعوب الحرة بل سيظل وقود ثوراتها بوجه هذا المحتل وكل من يدعمه من دول الاستكبار، حتى تحرير فلسطين من براثنه.

وأكدت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع براءة شعب البحرين من أي انغماس للنظام البحريني بعار التطبيع المهين، وتمسكه بقضية فلسطين المركزية حتى تحرير كل شبر منها، واسترجاع شعبها كامل حقوقه المسلوبة.

وكانت السفارة الصهيونية في البحرين قد أقامت الخميس 26 مايو/ أيار 2022 حفل استقبال بمناسبة ما يسمى "عيد الاستقلال" الـ74 للكيان الصهيوني.

وقد ذكر الإعلام الصهيوني أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بيوم الاستقلال "الإسرائيلي" في واحدة من البلدان التي وقعت معها "إسرائيل" على الاتفاقات الإبراهيمية خاصة، وفي الدول الخليجية عمومًا.

وقالت وسائل إعلامية صهيونية أن الحفل حضره أكثر من 300 ضيف يمثلون فروع الحكومة البحرينية والقطاعات الخاصة، بالإضافة إلى وكيل الخارجية "عبد الله آل خليفة".