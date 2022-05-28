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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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ا ف ب: باشليه تحض بكين على عدم اتخاذ تدابير تعسفية في شينغ يانغ
شولتس وماكرون يطلبان من بوتين إجراء "مفاوضات مباشرة جدية" مع زيلينسكي
سقوط طائرة للتدريب في مياه محيط جزيرة قشم الايرانية بمضيق هرمز ونجاة طاقمها المكون من ثلاثة أفراد
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا
بوتين: تسليم الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار
حركة حماس تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام غدا الأحد والاعتكاف في المسجد الأقصى والاحتشاد في فلسطين وخارجها دفاعا عن القدس والأقصى
مراسلة العالم: إستشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم بالضفة المحتلة
مصادر فلسطينية: مستوطنون مسلحون يهاجمون المحلات التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس والمساجد تدعو الاهالي للتصدي لهم
ايران.. حرس الثورة الاسلامية يحتجز ناقلتي نفط يونانيتين لانتهاكهما القواعد البحرية
رويترز: وزارة الخارجية اليونانية تحتج لدى إيران لاحتجازها ناقلتين ترفعان علم اليونان في الخليج الفارسي
ا ف ب: باشليه تحض بكين على عدم اتخاذ تدابير تعسفية في شينغ يانغ
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش
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