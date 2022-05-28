’قسد’: ندعو الأطراف الضامنة منع تركيا من ارتكاب المزيد من القتل

العالم - سوريا

وتابعت "أن القصف التركي يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال بحق أهالي المنطقة ويؤكد النزعة التركية في عدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وخاصة في ظلّ الاستخدام المتعمّد للأساليب العسكرية والأسلحة بعيدة المدى التي لا يتناسب استخدامها ضد المناطق المأهولة بالمدنيين".



وأضافت "قسد" أن الإصرار التركي في نقل ساحة المعركة إلى المناطق الآهلة بالسكان وتخيير المدنيين بين القتل أو التهجير هو جريمة حرب واضحة.



ودعت كافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحقيق في الجرائم التركية منذ عام 2018 وإحالة المجرمين المسؤولين عنها إلى المحاكم المختصة، كما دعت الأطراف الدولية الضامنة إلى إبداء خطوات ميدانية ملموسة لمنع الاحتلال التركي من ارتكاب المزيد من أعمال القتل بحق شعبنا."