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تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر بمحافظة خوزستان

تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر بمحافظة خوزستان
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تم تفكيك عصابة لمهربي الأسلحة والذخائر من قبل منتسبي وزارة الامن في الدائرة الامنية العامة لمحافظة خوزستان وضبط شحنة اسلحة منهم .

العالم - ايران

وافادت الدائرة الامنية العامة لمحافظة خوزستان ، بان اجراءات منتسبي الامن في هذه الدائرة قادت الى تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر في محافظة خوزستان .

بر اساس این گزارش، در عملیات صورت گرفته ۱۴ قبضه سلاح کمری و ۲۸ تیغه خشاب از این باند کشف و ضبط شد و ۲ نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند.

وبحسب هذا التقرير فقد تم ضبط 14 مسدسا و 28 مخزن ذخيرة من العصابة خلال العملية واعتقال اثنين من المهربين.

واعربت الدائرة الامنية العامة لمحافظة خوزستان عن شكرها لابناء هذه المحافظة الشرفاء والواعين على تعاونهم وطلبت من الأهالي الإبلاغ عني أي أخبار أمنية للسلطات ا لامنية.

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تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر بمحافظة خوزستان

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