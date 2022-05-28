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شرطة الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في مدينة سخنين

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

هاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شبان فلسطينيين في مدينة سخنين في الداخل المحتل واعتدت عليهم.

العالم - فلسطين

هذا واعلنت مصادر محلية فلسطينية ان : "مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس".

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب إبراهيم غيث من البلدة القديمة بالقدس، فيما اشارت مصادر فلسطينية الى استنفار لقوات الاحتلال في منطقة باب العامود.

هذا ودعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام غداً الأحد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

كما حذرت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته.

ودعت إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من فجر يوم الأحد القادم والمشاركة في حملة الفجر العظيم "لن ترفع أعلامكم"، للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية.

وشددت على ضرورة التواجد بشكل كثيف في ساحة باب العامود ومحيط باب العامود عصر نفس اليوم الأحد، من أجل منع ما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية من الوصول لساحة باب العامود التي يحاول الاحتلال أن يثبت أنه صاحب السيادة عليها، ويسعى لعبرنتها وتهويدها.

ودعت كل أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس لنصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في المدينة، بتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء المدينة.

في السياق، دعت لجنة “التنسيق الفصائلي” في محافظة نابلس للنفير والمشاركة في المسيرة الشعبية يوم غد الأحد الساعة 6 مساء نحو حاجز حوارة.

وأعلنت اللجنة عن تفعيل لجان الحراسة للتصدي لاعتداءات المستوطنين الصهاينة.

ويواصل المستوطنون تنفيذ أعمال استفزازية بمدينة القدس المحتلة، وذلك قبيل مسيرة الأعلام المزمعة يوم غدٍ الأحد، وسط دعوات فلسطينية متصاعدة لحشد غير مسبوق في الأقصى، لإحباط المخططات التهويدية والاستيطانية.

وحاول مجموعة من المستوطنين اليوم السبت، استفزاز المقدسيين في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، أثناء تجولهم في شوارع المنطقة.

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