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مصادر فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص المطاطي في الرأس خلال التصدي لهجوم للمستوطنين بحماية الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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