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الخارجية السودانية تستنكر قرار اثيوبيا الاخير بشأن سد النهضة

الخارجية السودانية تستنكر قرار اثيوبيا الاخير بشأن سد النهضة
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات مدير سد النهضة في اثيوبيا، التي تجاهلت  موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى إتفاق قانوني منصف و ملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة.

العالم - السودان

وأبدى بيان للوزارة، السبت، استغرابه من عدم إكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم إعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث مما يشير الى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الاحادية السابقة، بحسب وصف البيان.

وأكدت الوزارة، ضرورة الإلتزام بالمواثيق و العهود و عملية التفاوض الجارية التي تحفظ حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة حتى لا تتحول نعمة السد الي نقمة.

وجددت الخارجية موقف السودان التأكيد على حق إثيوبيا في التنمية لكن دون إحداث أضرار ذات شأن بالسودان.

ورفض البيان تصريحات مدير سد النهضة، ووصفها بالمسممة للأجواء والتي من شأنها زيادة حدة التوتر و تمثل خرقا للإتفاقات السابقة ونكوصاً عن مقترح السودان الداعي للإلتزام بالرباعية( الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأفريقي والبنك الدولي) في عملية التفاوض.

وطالبت الخارجية السودانية، المسؤولين الاثيوبيين الكف عن مثل هذه التصريحات غير المنضبطة والإلتزام بمباديء الدبلوماسية عبر الحوار و التفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

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