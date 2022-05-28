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مهدي المشاط: في حالة لم تفِ دول العدوان بالتزامها بالهدنة الأممية المعلنة فإن القوات المسلحة اليمنية جاهزة للقيام بواجبها

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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