السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢
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متحدث الخارجية الايرانية يؤكد ردا على سؤال حول العمليات العسكرية التركية المحتملة في الحدود السورية والعراقية معارضة ايران لمثل هذه العمليات

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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