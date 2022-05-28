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خطيب زاده: ايران مستعدة وكما في السابق ان تبادر لمساع حميدة ولعب دور في الحؤول دون تفاقم الازمات ووقوع مواجهات يكون ضحاياها المدنيون العزل

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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