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إثيوبيا..سلاح الجو يعلن حالة التأهب القصوى

إثيوبيا..سلاح الجو يعلن حالة التأهب القصوى
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال اللواء يلما مرداسا، قائد سلاح الجو الإثيوبي، أمس الجمعة، إن القوات الجوية لبلاده في حالة تأهب قصوى لحماية إثيوبيا.

العالم - أفريقيا

ونقلت إذاعة "فانا"، مساء أمس الجمعة، عن اللواء يلما مرداسا، أن سلاح الجو الإثيوبي، قام، أمس، بتخريج أعضاء من الشرطة الجوية المدربة، هو ما صرح به في كلمة ألقاها في حفل للمتخرجين.

وقال اللواء مرداسا للمتخرجين: "يجب أن تفخروا بانضمامكم إلى سلاح الجو، الذي هو مسقط رأس الأبطال".

وشدد قائد سلاح الجو الإثيوبي على أن سلاح الجو يجري حاليا إصلاحات مختلفة، وإعادة لتنظيم نفسه وقواته، وتحديثه هذه القوات العسكرية بمعدات حديثة وقوى بشرية مدربة.

وجدد اللواء يلما مرداسا استعداد سلاح الجو الإثيوبي لحماية بلاده من أي أعداء داخليين أو خارجيين.

ومن ناحيته، ذكر قائد مركز التدريب العسكري لسلاح الجو الإثيوبي، الرائد وندو ولدو، أن المتخرجين من السلاح قد أكملوا أنواعا مختلفة من التدريبات العسكرية التي قدمها مركز التدريب لهم.

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