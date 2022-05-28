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وزير الخارجية الايراني في تغريدة: جميع افراد طاقم السفينتين اليونانيتين المحتجزتين في أمن وسلام

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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