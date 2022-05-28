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مراسل العالم: اختتام الجولة الأولية من النقاشات حول فتح الطرق بين طرفي الحرب في اليمن المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان دون نتائج

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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