قتلى وجرحى بقصف صاروخي على قاعدة امريكية شرق سوريا 

العالم-سوريا

وأضاف مراسلنا أن الهجوم تم بواسطة قذائف صاروخية وتفجير سيارة مفخخة عند مدخل الحقل. قصف صاروخي

وتحدث شهود عيان عن تحليق مكثف لمروحيات أمريكية وطيران مسير على الفور في أجواء المنطقة المستهدفة.

وفي وقت سابق ذكرت المصادر ان 12 صاروخ غراد استهدف القاعدة التي تتمركز فيها القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي.

وتعرضت القاعدة الأمريكية العسكرية في حقل العمر النفطي وهو أكبر حقل سوري، عدة مرات لقصف صاروخي.

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة لسيطرة قوات الاحتلال الامريكي ومليشيا و"قسد" المدعومة منها.

وتقوم هذه القوات بتهريب النفط السوري وبيعه في الخارج وتحرق حقول القمح والشعير للمزارعين.