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القوات التركية تؤجل عملياتها العسكرية شمالي سوريا؟

القوات التركية تؤجل عملياتها العسكرية شمالي سوريا؟
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بأن القوات التركية أبلغت قادة الفصائل المسلحة بتأجيل عملياتها العسكرية التي تهدف إلى إنشاء "منطقة آمنة" شمالي سوريا.

العالم-سوريا

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر مطلع فيما يسمى "الجيش الوطني السوري"، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله إن الجانب التركي قد أبلغ قادة الفصائل بتأجيل العملية العسكرية إلى أجل لم يحدد بعد، خلال الاجتماع الذي جرى، مساء السبت، في منطقة حوار كلس على الحدود السورية التركية.

وأكد المصدر المذكور، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأجيل العملية قد جاء فجأة بعد أن تم تحديد مسار العملية ومراحلها خلال اجتماع جرى قبل يوم من التأجيل للعملية التي من المفترض أن تصل في مرحلتها الأولى منطقة درع الفرات في ريف حلب الشمالي جغرافيا مع منطقة نبع السلام في شرقي الفرات.

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