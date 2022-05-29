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العاروري يدعو الشعب الفلسطيني للدفاع عن المسجد الأقصى

العاروري يدعو الشعب الفلسطيني للدفاع عن المسجد الأقصى
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، شعبنا في كل أماكن وجوده للدفاع عن المسجد الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال.

العالم - فلسطين

وقال العاروري (خلال كلمته في مهرجان أقمار سيف القدس بخان يونس) مساء السبت: الاحتلال يحاول غداً (اليوم الاحد) فرض السيادة على القدس بعدما ألحقه شعبنا ومقاومته به من هزيمة في العام الماضي، في إشارة إلى معركة سيف القدس.

ودعا أبناء شعبنا في القدس للدفاع عن المسجد الأقصى والوجود في البلدة القديمة لردع الاحتلال ومستوطنيه عن تنفيذ مخططاتهم.

وقال: إن الضفة هي سند وعون للمقدسيين في إفشال مخطط المستوطنين ومسيرتهم الاستفزازية، مشددا على أن الضفة بما تمثله من سوار محيط بالقدس ألّا تدخر أي وسيلة للذود عن المسجد الأقصى، ومواجهة الاحتلال وإرباكه.

وشدد على أن شعبنا يخوض معركة شرف وبطولة وفداء وتضحية للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

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