'الموانئ الإيرانية': لم يتم اعتقال طاقم الناقلتين اليونانيتين

العالم - ايران

وقالت المنظمة الإيرانية إنّ كل أفراد الطاقم "هم على متن السفينتين ويتم التعامل معهم وفق القوانين الدولية".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إنّ العلاقات مع اليونان "لا ينبغي أن يعكر صفوها سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث".

وأضاف خطيب زادة: "لطالما كانت علاقاتنا القديمة مع اليونان وشعبها العظيم مبنية على الاحترام المتبادل، يجب ألا تختل علاقاتنا بسبب سوء التقدير، بما في ذلك قطع الطرق، بأمر من طرف ثالث".

ويوم أمس، أعلن حرس الثورة في إيران، احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين، "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، في مقابل ساحلي بندر لنغه وعسلوية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "إيران سمحت بتحميل الحمولات على السفينتين اليونانيتين من بلدَي المصدر، واحتجزتهما بعد ذلك عند عبورهما الخليج الفارسي قبالة سواحلها".

ويأتي ذلك، بعد أن أوقفت اليونان في وقتٍ سابق، ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني، حيث صادرت السلطات الأميركية حمولتها.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة ذكرت لـ"رويترز"، أنّ الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن سفينة "يُديرها طاقم روسي"، وأضافت أنّ الشحنة "ستُرسَل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى".

وأعلنت هيئة الموانئ الإيرانية، الأربعاء، أن السلطات اليونانية أوقفت عند شواطئها سفينة ترفع العلم الإيراني، وتمت مصادرة حمولتها بأمر من المحكمة، وبالتنسيق مع الحكومة الأميركية.