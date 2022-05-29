مقتل طفلين وإصابة آخر إثر انفجار مخلفات حرب في أفغانستان

العالم - أفغانستان

وقع الحادث عندما انفجرت متفجرات من مخلفات الحرب في باغ-إي-ميري، وهي منطقة تقع في ضواحي مدينة قندوز عاصمة الولاية صباح يوم السبت، وفقا لعبيد الله عابد من إدارة شرطة الولاية.

وذكر عابد، أن أحد الضحايا عثر على متفجرات من مخلفات الحرب عندما كانوا يلعبون بالقرب من حديقة، ونُقل الطفل الجريح إلى مستشفى بالمنطقة لتلقي العلاج، وفقا لوكالة "شينخوا".

ووفقا لوزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية في أفغانستان، فإن الألغام الأرضية والألغام المضادة للأفراد فضلا عن المتفجرات من مخلفات الحرب التي خلفتها الحروب تقتل أو تشوه نحو 120 شخصا كل شهر في البلاد.