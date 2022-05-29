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قاسم: للمقاومة موقفها الحاسم حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء 

قاسم: للمقاومة موقفها الحاسم حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء 
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن ما يخطط الاحتلال للقيام به اليوم الأحد لما يسمى بمسيرة الأعلام؛ استفزاز حقيقي وكبير لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية، وعبث حقيقي بصواعق تفجير وسبق لها أن تسببت في إشعال معركة سيف القدس.

العالم - فلسطين

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية: "نحن نتابع كل تفاصيل ومجريات تطورات الأوضاع في القدس والصور التي تخرج من هناك على مدار اللحظة وسنتابع سلوك الاحتلال في مسيرة الأعلام وفي حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء باقتحام الحرم القدسي للمسجد الأقصى المبارك أو الاعتداء على أهل القدس سيكون بالتأكيد للمقاومة موقفها الحاسم للدفاع عن مقدساتنا وشعبنا ولن تتردد في القيام بهذا الواجب".

وأضاف قاسم أن شعبنا جاهز للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى كما فعل في كل المراحل وجاهز لتقديم التضحيات للحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية للمسجد الأقصى ولمدينة القدس، مشيرا إلى أن معركة سيف القدس ما زالت حاضرة ولا يمكن أن نسمح للاحتلال بأن يعبث في الأقصى والقدس دون أن يكون هناك رد مناسب، والرد سيكون من كل ساحات النضال والفعل الوطني الفلسطيني.

‏وأردف قاسم أن من الطبيعي والمعروف لدينا بأن الوسطاء يتحركون في حال هناك توتر فعلي أو إمكانية حدوث انفجار في الأوضاع، مشيراً إلى أن قيادة الحركة أبلغت كل الأطراف بأن ما يحدث في القدس هو استفزاز حقيقي لمشاعر شعبنا الفلسطيني ولا يمكن السكوت عليه.

‏ وقال قاسم: إن شعبنا الفلسطيني سيكون على قدر المسؤولية وسيبذل كل ما يستطيع من أجل حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ودعا الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بالحشد الحقيقي ورفع الأعلام الفلسطينية في القدس والمسجد الأقصى لمنع الاحتلال من اقتحامه.

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قاسم: للمقاومة موقفها الحاسم حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء 

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