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تونس..محكمة الدائرة الجنائية تقضى بسجن زوجة الرئيس الراحل 'بن علي'

تونس..محكمة الدائرة الجنائية تقضى بسجن زوجة الرئيس الراحل 'بن علي'
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة تونسية بسجن أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى بن علي الطرابلسي لــعامين.

العالم - تونس

وبحسب موقع " نسمة" التونسي حكمت محكمة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة استئناف بتونس بعامين سجنا في حق ليلى الطرابلسي.

وقضت المحكمة "بعدم سماع الدعوى في حق ابنة شقيقتها أسماء محجوب بخصوص قضية تعلقت بالتدخل لفائدة أسماء محجوب لاقتناء قطعة أرض على ملك الدولة دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها".

وقضت هيئة الدائرة الجنائية "بحفظ التهم في حق الرئيس المخلوع بن علي بموجب وفاته.

وقررت إيقاف التتبعات في حق رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا وسميرة خياش وزيرة التجهيز سابقا وإطارات أخرى بوزارة أملاك الدولة تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية".

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