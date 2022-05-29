استعدادات اسرائيلية لتسيير مسيرة الأعلام

العالم - هاشتاغ

وأعلن عن رفع حالة التأهب لمختلف اجهزته الامنية بالمدينة المقدسة، وداخل الاراضي المحتلة لعام ثمانية واربعين تحسباً من وقوع مواجهات وعمليات فلسطينية.

وفي ايران اعلن حرس الثورة الاسلامية انه احتجز ناقلتين مملوكتين لليونان في الخليج الفارسي وانزل علمهما بسبب ارتكابهما مخالفات قانونية. وكانت السلطات اليونانية قامت بإحتجاز ناقلة نفط ايرانية في المياه الاقليمية اليونانية، ومن ثم أمرت بإفراغ حمولتها ونقل الحمولة الى سفينة تحمل علم ليبيريا، من اجل نقلها الى امريكا، كل ذلك جاء تنفيذا لقوانين امريكية احادية الجانب.

في مجال اخر، تصدر وسم "كلا_كلا_للتطبيع" قائمة الهاشتاغات الاكثر تفاعلاً على موقع "تويتر" في العراق فور اقرار مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب. وصّوت أعضاء مجلس النواب العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وسط أجواء احتفالية، حيث أكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن التصويت على هذا القانون تم بإجماع الحاضرين.

يرتفع منسوب التصريحات بين بكين وواشنطن على خلفية ملفات عديدة ابرزها تايوان والتعاون مع روسيا والانتشار الصيني في المحيط الهادي. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اعلن عن استعداد واشنطن للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني لهذه الجزيرة.

في مصر، تصدر وسم "تيران_وصنافير_مصرية" مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الأنباء التي تفيد عن وساطة أميركية بين القاهرة و الرياض و "تل ابيب" لإتمام صفقة بيع وانتقال ملكية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية والتي سيكون فيها حتما كيان الاحتلال الاسرائيلي هو المستفيد الاكبر من هذه الصفقة.