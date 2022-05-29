الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إندلاع حريق في سوق كبيرة وسط العاصمة التونسية!

إندلاع حريق في سوق كبيرة وسط العاصمة التونسية!
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

اندلع حريق في سوق كبيرة في العاصمة التونسية مساء السبت أتى على جميع البضائع هناك.

العالم - حوادث

وقال الحماية الحماية المدنية أن السوق يحتوي على نقاط لبيع المعدات الالكترونية والبلاستيكية بسوق المنصف باي في العاصمة.

ولم تعرف أسباب اندلاع النيران، فيما باشرت الشرطة معاينة مكان الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية منير الريابي إن حريقا نشب في حدود الساعة الثامنة و55 دقيقة في محيط منطقة المنصف باي وسط العاصمة.

وأفاد الريابي، في تصريح لإذاعة"IFM" بأن النيران انطلقت من أحد المحلات المهجورة، قبل أن تنتقل النيران بسبب قوة الرياح إلى 4 نقاط بيع أسبوعية.

روابط ذات صلة

تونس.. ضبط 10 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية

تونس تسعى إلى ضم هذا المعلم السياحي الى قائمة اليونسكو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. نائب صهيوني متطرف يقتحم باحات المسجد الاقصی

استعدادات اسرائيلية لتسيير مسيرة الأعلام

شاهد: مواقع التواصل الاجتماعي تواجه مسيرة الأعلام بغضب

إندلاع حريق في سوق كبيرة وسط العاصمة التونسية!

تونس تدعم الحوار في ليبيا لإنهاء التوتر بين باشاغا والدبيبة

تونس..محكمة الدائرة الجنائية تقضى بسجن زوجة الرئيس الراحل 'بن علي'