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مراسل العالم: قوات الاحتلال تنشر 3000 آلاف عنصر من شرطتها في مسجد الأمن وضواحيه

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

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