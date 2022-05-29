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متحدث الحرس الثوري: الوحدة والارادة الوطنية طريق الخروج من المشاكل الاقتصادية

متحدث الحرس الثوري: الوحدة والارادة الوطنية طريق الخروج من المشاكل الاقتصادية
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف، الوحدة والارادة الوطنية والتعاون والدعم من الشعب والثقة بالمسؤولين، طريق الخروج من المشاكل الاقتصادية والمعيشية.

العالم - ایران

وقال العميد رمضان شريف في كلمته السبت خلال الملتقى الكبير لجهاد التبيين المنعقد من قبل الحرس الثوري في مدينة بوئين زهراء (غرب): ان احد العناصر الرئيسية لجهاد التبيين هو الاعلام اذ ان العدو يهدف في الاجواء الافتراضية لزرع الشكوك في افكار جيل شباب الثورة الاسلامية.

واضاف: ان هم ارضية لحرب الاعلام هو الاجواء الافتراضية وفي الواقع فان احداثيات وساحة المعركة التركيبية التي يشنها العدو هي في هذه الاجواء.

وبشان مشروع الحكومة لاصلاح الدعم وتوزيعه بصورة عادلة قال: ان الوحدة والارادة الوطنية والتعاون والدعم من الشعب والثقة بالمسؤولين، تعد الطريق الوحيد لتجاوز المشاكل الاقتصادية والمعيشية.

واكد بان احد محاور جهاد التبيين فيما يتعلق بالقضايا الداخلية هو عدم اثارة الاجواء "بل علينا الارتكاز على الوحدة الوطنية في سياق المقاومة الذكية امام الاعداء وان تكون توجهاتنا في سياق توجهات واهداف قائد الثورة الاسلامية".

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متحدث الحرس الثوري: الوحدة والارادة الوطنية طريق الخروج من المشاكل الاقتصادية

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