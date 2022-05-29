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مسؤول ايراني: وارداتنا من السلع الاساسية من العراق ستبلغ 1.5 ملیار دولار

مسؤول ايراني: وارداتنا من السلع الاساسية من العراق ستبلغ 1.5 ملیار دولار
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

توقع رئيس غرفة التجارة الايرانية - العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق ان يصل استيراد ايران من السلع الاساسية من العراق الى 1.5 ملیار دولار بعدما كانت هذه النسبة حوالي 400 مليون دولار.

العالم-اقتصاد

وأكد آل اسحاق الذي كان يتحدث لمراسل القسم الاقتصادي بوكالة انباء فارس، تحسن وضع التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق بعد ازالة العقبات مثل فايروس كورونا قياسا للماضي.

وقال المسؤول: لقد توصلنا الى اتفاقيات جيدة في مجال الكهرباء والطاقة، كما تمت اتفاقيات بخصوص الديون المترتبة على العراق حيث نفذ المقاولون في الشركات العراقية التزاماتهم في هذا الخصوص.

وتابع قائلا: لقد كانت قيمة الصادرات الايرانية الى العراق في العام الماضي 9 مليارات دولار الا انه ومنذ بداية العام الجاري طرأ تحسن جيد في هذه الصادرات الا انه يجب انتظار ارقام الجمارك التي ستنتشر في المستقبل.

وأشار الى العلاقات الطيبة التي اقامها السفير الايراني الجديد في العراق مع المسؤولين العراقيين واعرب عن تفاؤله بأن يؤدي ذلك الى اقامة علاقات سياسية واقتصادية افضل مع العراق.

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