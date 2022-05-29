شاهد: مسيرة الأعلام الصهيونية وقضية باب العامود

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان باب العامود هي البوابة الرئيسة للبلدة القديمة لمدينة القدس وقد تحول الی ميدان ومقر لعاصمة الفلسطينيين ويحاول الاحتلال اعادة الثقة لجمهوره بأن الفلسطينيين ليسوا أصحاب القرار في مدينة القدس من خلال تسيير مسيرة الاعلام.

وکان المحللين السياسيين الاسرائيليين يؤکدون في عهد رئاسة بنيامين نتنياهو انه ليس صاحب القرار في القدس وان صاحب القرار في هذه المدينة هو القائد العام لكتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

هذا واقتحم العشرات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي سبقت ذلك باقتحامها المسجد لتأمين دخول المستوطنين.

ويأتي اقتحام المسجد الاقصی ضمن مسيرة للمستوطنين اطلقوا عليها عنوان مسيرة الأعلام.