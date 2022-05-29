أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 29 مايو 2022

آفتاب يزد..

رئيس الأركان يتفقد قاعدة سرية ضخمة للطائرات المسيرة للجيش في أعماق الأرض

اطلاعات ..

تقنيات صناعة الطائرات من دون طيار في إيران من بين الأكثر تطورا في العالم

جوان ..

تحذيرات المقاومة الفلسطينية تجبر الكيان الصهيوني على تغيير إتجاه مسيرة الأعلام الصهيونية بالقدس

اعتماد..

مسيرة الأعلام الصهيونية بالقدس رمز للكراهية والتطرف والحقد والعنف الصهيوني

رسالت ..

إحتمال إحتجاز الحرس لسفن يونانية أخرى في حالة إصرار أثينا على مواقفها العدائية

سياست روز ..

إيران ترد بحزم في الخليج الفارسي على القرصنة اليونانية الأمريكية بالبحر الابيض المتوسط

خراسان ..

أوكرانيا تتسلم صواريخ هاربون ومدافع هاوتزر الأمريكية بتقدم الجيش الروسي بدونيتسك

ايران ..

الصين تدعو أمريكا لإلغاء إجراءات الحظر التي تفرضها على إيران لإحياء الإتفاق النووي

جمهوري اسلامي ..

الأمم المتحدة تؤكد أن تنظيم القاعدة حليف لحركة طالبان في أفغانستان

حمايت ..

إيران تقف على قمة تقنيات صناعة الطائرات من دون طيار في العالم

كيهان ..

تفاقم الهلع بالكيان الصهيوني ترقبا لرد إيراني إنتقامي على إغتيال الشهيد صياد خدائي

عصر ايرانيان ..

حركة عصائب أهل الحق العراقية تحذر من مخطط تركي لإحتلال مناطق بشمال العراق

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( راية المقاومة ترفرف عاليا) .. اضطر الكيان الصهيوني وتحت وطأة مخاوفه العميقة من تحذيرات المقاومة الفلسطينية الى تغيير مسار ما يسمى بمسيرة الاعلام الصهيونية في القدس الشرقية . ( فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة لوحت بعملية سيف قدس أخرى في حالة إنتهاك الكيان للخطوط الفلسطينية الحمراء ) فسارعت حكومة نفتالي بينيت لتغيير مسار هذه المسيرة التي تمر عبر باحات المسجد الاقصى في مثل هذا اليوم بكل عام احتفالا باحتلال القدس عام 1967 لتصل الى حائط المبكى ليصبح مسارها بعد التغيير من خلف المسجد الاقصى. وهذا يعني ان هذه المسيرة التي يطلق عليها المستوطنون الصهاينة اسم مسيرة رقص الاعلام لن تخترق باحات المسجد الاقصى بعد الان في ظل كابوس صواريخ المقاومة الذي يخيم على الكيان وكذلك مع تصاعد مقاومة الشعب الفلسطيني بالضفة لمستويات ترعب الصهاينة .

جوان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( أوهام أردوغان بسوريا) كتبت صحيفة جوان .. القوات التركية بدأت عملية عسكرية في شمال سوريا بالفعل بعد تصريحات الرئيس التركي عن قرب بدء عمليات عسكرية جديدة في لايجاد ما اسماه بالمنطقة الآمنة بعمق ثلاثين كيلومترا بسوريا . ( إن ما يريده أردوغان من وراء هذه العملية وهو تحقيق طموحاته بضم مناطق من سوريا,بات يرى أن الظروف الدولية مؤاتية لذلك ) فحسب تقديرات الرئيس التركي الذي برر اقامة مثل هذه المنطقة بتوطين لاجئين وسوريين ولابعاد الجماعات الكردية المسلحة , فأن العالم وخصوصا روسيا منشغل بالحرب الاوكرانية وان حاجة الغرب لتركيا في مثل ظروف التصعيد الحالية مع روسيا ستجبره على اغماض عينه عن هذا المخطط التركي , لذلك وحسب تقييم اردوغان فان كل شيئ بات مهيئا لتنفيذ الاحلام التركية بشمال سوريا. ولكن الامور قد لا تجري كما يتصور ويأمل الرئيس التركي لاكثر من سبب وسبب في نهاية المطاف .

آفتاب يزد ..

تحدثت صحيفة آفتاب يزد عن تأكيد الامم المتحدة بأن ( تنظيم القاعدة حليف لحركة طالبان ) وجاء في الصحيفة .. يقول تقرير من خمسة وعشرين صفحة اعدته منظمة الامم المتحدة حول علاقات حركة طالبان الافغانية بتنظيم القاعدة .. ( إن تنظيم القاعدة الإرهابي يحافظ على صلاته الوثيقة مع حركة طالبان التي تسيطر على مقاليد الحكم في أفغانستان ) وحسب هذا التقرير الدولي جدد زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري البيعة والولاء لزعيم طالبان الملا هيبت الله آخوند زاده .. وهذا التقرير اوضح بأن هناك ارضيات ايدلوجية مشتركة قوية بين القاعدة وطالبان وان العديد من كبار المسؤولين بحكومة طالبان هم عناصر من القاعدة .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( إحتجاز الناقلتين اليونانيتين جزء من حق إيران ) .. من يرمي الاخرين بالحجارة عليه ترقب الاصابة بالحجارة ايضا .. وهذا هو حال اليونان التي اقحمت نفسها في ازمة خدمة منها لامريكا وذلك بتوقيف ناقلة روسية تحمل شحنة نفط ايرانية ومصادرة هذه الشحنة وتسليمها لامريكا . ( إيران ردت بسرعة وبعد تحذيرات دبلوماسية بإحتجاز ناقلتين يونانيتين بالخليج الفارسي .ان اليونان سبق ان احتجزت ناقلة ايرانية لمدة شهر قبل ذلك ايضا, وخطأ اثينا يكمن في كونها تصورت بأن ايران ستقف مكتوفة الايدي ازاء هذه القرصنة البحرية وسرقة نفطها , ونسيت الحكومة اليونانية ان ايران قارعت امريكا وبريطانيا دفاعا عن ناقلاتها وصادراتها النفطية واجبرتهما على الاعتراف بالفشل , ولعل تصدير ايران لنفطها وبناقلاتها لفنزويلا مقابل الاساطيل الامريكية مثال على قدرتها . ان اليونان هي التي بدأت استفزاز بلادنا ,ومواصلتها لهذا النهج العدواني قد يكلفها اكثر من ناقلتين هذا مالم تثبت كونها بلدا مستقلا وليس ولاية امريكية .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها ( روسيا تنشر قوات وأسلحة ثقلية بشمال سوريا ).. على عكس كل توقعات اردوغان الذي راهن في اعلانه عن بدء عمليات عسكرية تركية جديدة بشمال سوريا على انسحاب القوات الروسية, بدأت موسكو بنشر قوات واسلحة ثقيلة في العديد من المناطق بسوريا في مفاجأة غير سارة لانقرة . في الواقع ( يبدو أن روسيا أرادت تحذير أردوغان بنشرها وحدات عسكرية وأسلحة ثقيلة بسوريا رغم إنشغالها بالحرب الأوكرانية ) وهذا التطور المفاجئ بات يطرح تساؤلات جدية عن مستقبل العمليات العسكرية التركية الجديدة بشمال سوريا وفيما اذا كان اردوغان سيقبل التحدي الروسي ام سيغير موقفه متراجعا .

جمهوري اسلامي .,.

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( منعطف في الكفاح ضد الصهيونية ).. مصادقة البرلمان العراقي على قانون يعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب مرتكبها باشد العقوبات, تمثل منعطفا استراتيجيا بكل معنى الكلمة في طريق التصدي للكيان الصهيوني ولخيانات التطبيع معه . (إن هذا القانون العراقي بإعتبار التطبيع جريمة وخيانة كبرى من شأنه التحول إلى نموذج يحتذى به في العالمين العربي والإسلامي) وبعبارة اخرى قد يصبح هذا القانون معيارا تقيم الشعوب من خلاله طبيعة توجهات حكوماتها ومسؤوليها بشأن القضية الفلسطينية الامر الذي يجعل منه تطورا بالغ الاهمية في مسار التصدي للتطبيع وللكيان الصهيوني بالمنطقة .