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من يزرع الريح يحصد العاصفة 

من يزرع الريح يحصد العاصفة 
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

ناقلة نفط إيرانية = ناقلتان يونانيتان

اليونان زرعت الريح ، فحصدت العاصفة.

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