شاهد.. عملية البحث عن ناجين في حادثة انهيار مطعم وسط بغداد

العالم-العراق

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقية في بيان لها ، الأحد، إن "فرق الدفاع المدني باشرت بعملية إنقاذ في حادث انهيار مطعم ضمن منطقة الجادرية قرب مجمع الوزراء".

واكدت في بيانها أن "هناك اشخاصاً محاصرين داخل المبنى المنهار".

وفي وقت سابق، اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، بانهيار مطعم في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، إثر انفجار مجهول لم تُعرف طبيعته بعد.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "انفجاراً مجهولاً من المحتمل أن يكون ناجماً عن انفجار أنبوبة غاز، تسبب بانهيار مطعم دجاج ليلى في منطقة الجادرية".