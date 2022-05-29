38 مفقودا بحادث انهيار مبنى 'متروبل' في آبادان

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وقال خليليان في تصريح صحفي اليوم الاحد على هامش حضوره عمليات الاغاثة والانقاذ الجارية في مبنى متروبل في مدينة آبادان الذي انهار الاسبوع الماضي: لقد تقرر خلال الاجتماع الذي عقد بعد ظهر امس السبت مع وزير الداخلية، مواصلة عملية رفع الانقاض من 4 جهات.

واضاف: لقد تم تفعيل العمل في هذه الجهات الاربع حيث وصلنا فيها الى مناطق حساسة، ونامل بانجاز عملية ازالة الانقاض سريعا في ضوء الاخطار المتحملة بانهيار الجزء المتبقي من المبنى وان نتمكن من انتشال بقية الجثث الموجودة تحت الانقاض.

وتابع محافظ خوزستان: وفقا للاحصائيات الاولية وبناء على المعلومات الواردة من العوائل فقد اطلعنا بان عدد المفقودين يبلغ 38 شخصا.

واوضح خليليان بانه تم لغاية الان انتشال 29 جثة من تحت الانقاض من ضمنهم 3 مجهولي الهوية واضاف: لقد حددنا النقاط المحتملة بوجود جثث فيها حيث تم التركيز على ازالة الانقاض منها.