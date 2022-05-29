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الرئيس الطاجيكي يغادر دوشنبة متوجها الى طهران

الرئيس الطاجيكي يغادر دوشنبة متوجها الى طهران
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمان العاصمة دوشنبة متوجها الى طهران على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى في زيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية تستغرق يومين.

العالم - ايران

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية التي ستجري للرئيس الطاجيكي من قبل نظيره الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، ستبدأ المحادثات الرسمية بين وفدي البلدين ومن ثم سيتم توقيع وثائق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وفي ختامها سيعقد مؤتمر صحفي مشترك لشرح نتائج المحادثات.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي كان قد زار دوشنبة في العام الماضي تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي للمشاركة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون حيث اجرى خلالها محادثات مع نظيره الطاجيكي تم في ختامها توقيع 8 وثائق للتعاون بين البلدين.

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