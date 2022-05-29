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العامري: عدم حسم منصب الرئاسة وراء استمرار الانسداد السياسي

العامري: عدم حسم منصب الرئاسة وراء استمرار الانسداد السياسي
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أرجع زعيم تحالف الفتح في العراق هادي العامري، استمرار الانسداد السياسي الحاصل في البلاد إلى عدم حسم تسمية رئيس جديد للعراق.

العالم-العراق

وقال العامري خلال لقائه وجهاء وشيوخ العشائر في بغداد: إن "الجميع اليوم مستهدف في العراق والمهمة كبيرة وصعبة لكن بوجود علماء الدين ووجهاء وشيوخ العشائر لن تمر أي مؤامرة".

وأضاف أن "بعض الأطراف فرحة بالانسداد السياسي والحديث عن الاقتتال الشيعي-الشيعي خط احمر بوجود العقلاء والاخوة السياسيين والمرجعية الدينية".

وتابع العامري: "العدو اليوم يستهدف ضرب المقدسات وضرب المرجعيات وحتى المناسبات الدينية"، مؤكدا أن "المرجعية الدينية العليا تعد صمام الامان في العراق ولها دور كبير لحلحلة الازمات ونبذ الطائفية".

وشدد على أن "هناك مراهنات للعودة الى الوراء ولا عودة لحزب البعث من جديد لم ولن نسمح بذلك".

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