الجهاد الاسلامي: المقاومة يدها على الزناد وتقيم الموقف

العالم ـ فلسطين

وأضاف الهندي : "شعبنا واحد وموحد على المقاومة والساحات مترابطة ولا يمكن الاستفراد باي ساحة أو عزلها، ومعركة السيادة على القدس مستمرة وطويلة وتأخذ أشكال مختلفة. ومعادلة سيف القدس لا يمكن إلغاؤها".

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن الاحتلال لا يقيم وزنا للوسطاء، مستكملاً: "حسابات الاحتلال داخلية في سباق لتزعم اليمين بين نتنياهو المتربصين وبينت".

وأشار الهندي إلى أن المقاومة في قطاع غزة وكتائب الضفة يدها على الزناد وتقيم الموقف.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، الذي تسيطر قوات الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 1967، وسط مواجهات بين المرابطين والشرطة الإسرائيلية، التي دفعت أكثر من ثلاثة آلاف من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين أدوا صلوات يهودية، وسجدوا على بطونهم، فيما حاول عدد منهم رفع الأعلام الإسرائيلية، قبل أن تسارع قوات الاحتلال وتقوم بإخراجهم من المسجد.

وادعت مصادر عبرية أن ألفاً و800 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم الأحد.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا خلال تصديهم للمستوطنين، فيما منعت حافلات تقل شبانا فلسطينيين من مدينة أم الفحم، شمال فلسطين المحتلة عام 48 من الوصول إلى القدس.

يشار إلى أن جماعات يهودية أعلنت أنها ستنظم "مسيرة الأعلام" بالقدس، اليوم، لإحياء ما يسمى يوم "توحيد القدس"، وهو ذكرى ضمّ الاحتلال الإسرائيلي الجزءَ الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في حرب حزيران/ يونيو 1967.