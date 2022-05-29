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الصحة الإيرانية: وفاتان فقط بالكورونا خلال 24 ساعة الماضية

الصحة الإيرانية: وفاتان فقط بالكورونا خلال 24 ساعة الماضية
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن وفاة شخصین اثنين بفيروس کورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي عن تسجيل175 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و231 ألفا و562 شخصا.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 46 ألف و136 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 522 ألفا و 649 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 829 ألفا و601 شخص الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و502و 743 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 854 ألفا و993 جرعة.

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