الصحة الإيرانية: وفاتان فقط بالكورونا خلال 24 ساعة الماضية

العالم - ايران

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي عن تسجيل175 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و231 ألفا و562 شخصا.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 46 ألف و136 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 522 ألفا و 649 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 829 ألفا و601 شخص الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و502و 743 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 854 ألفا و993 جرعة.