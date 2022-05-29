الجيش المصري يعلن قتل 10 عناصر "شديدي الخطورة" بشمال سيناء

العالم - مصر

وذكرت القوات المسلحة في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه "في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية".

وقال الجيش إنه بعد اكتشاف البؤرة "تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف (...) وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وأجهزة لاسلكية".

ولفت إلى أنه "تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

وأضاف أنه "تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، وبحوزته بندقية آلية وخزنتان ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة".

وأكد الجيش المصري على المضي "بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر".

أفاد موقع "مدى مصر" بمقتل خمسة عسكريين مصريين في هجوم على نقطة عسكرية في مدينة رفح التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وفي 11 مايو الحالي، أفاد مصدران أمنيان بمقتل 5 على الأقل من قوات الأمن المصرية بهجوم شنه إرهابيون في شمال سيناء، بحسب وكالة رويترز، فيما أكد المتحدث باسم الجيش المصري أن التعامل مع عناصر إرهابية أدى أيضا إلى مقتل "7 تكفيريين".

وقال المصدران إن أربعة آخرين أصيبوا بجروح، من جراء قيام مسلحين بفتح النار على نقطة أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء على الحدود مع قطاع غزة.