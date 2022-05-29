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أول دولة خليجية تحتفل بيوم النكبة الفلسطينية!

أول دولة خليجية تحتفل بيوم النكبة الفلسطينية!
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "جويش نيوز" البريطانية إن البحرين أصبحت أول دولة خليجية تحتفل بما يسمى يوم "استقلال إسرائيل" الذي يوافق ذكرى النكبة في فلسطين.

العالم- البحرين

جاء ذلك في عنوان للصحيفة الصادرة في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتفال جاء بعد مرور أسبوعين على عقد مؤتمر للحوار بين الأديان، بما في ذلك اليهود في المملكة العربية السعودية – وفي اليوم التالي لحظر العراق الاتصالات مع الإسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية الاحتلال في بيان إن السفارة الإسرائيلية في المنامة استضافت الخميس الماضي حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية حضره أكثر من 300 شخص يمثلون جميع فروع حكومة البحرين بما في ذلك الجيش ، وكذلك القطاع الخاص.

وكان من بين الضيوف نائب وزير الخارجية عبد الله أحمد الخليفة وقائد الأسطول الخامس الأمريكي براد كوبر وسفير الولايات المتحدة لدى البحرين ستيفن بوندي.

وقال سفير الكيان الصهيوني لدى البحرين، إيتان نائيه الذي وصل في نوفمبر 2021:"إن وجود جميع الضيوف هنا اليوم يرمز إلى نطاق وعمق العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وحضر الاجتماع رؤساء الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز والإنترنت والتصنيع والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الفائقة والأدوية / التكنولوجيا الحيوية والخدمات اللوجستية في الكيان الإسرائيلي.

وتحدث نائيه عن المشاريع المشتركة التي من المتوقع أن تدر مئات الملايين من الدولارات في غضون السنوات القليلة المقبلة. وعزفت فرقة وزارة الداخلية الخليفية نشيد " إسرائيل والبحرين".

وأقيمت الحفلة في يوم النكبة وهو اليوم الذي أعلن فيها قيام الكيان الاسرائيلي عام 1948 وشرد فيه ملايين الفلسطينيين خارج مناطق سكناهم التي احتلها الصهاينة.

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