أوامر ملكية جديدة بالسعودية تشمل تغييرات في المناصب

العالم- السعودية

وأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

كما تم تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وجرى تعيين عادل الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

وشملت الأوامر الملكية تعيين خالد بن محمد السالم رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

فيما تم إعفاء عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه وتعيينه سفير السعودية لدى الصين بالمرتبة الممتازة.

كما تم إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه وتعيينه مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ووفقا للأوامر الملكية فقد تم تعيين طارق بن عبدالعزيز الفارس مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وتم تعيين كلا من نجم بن عبدالله الزيد نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة وحمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة وأحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديرا عاما للمباحث بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر الملكية ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن، واللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق وتعيينه مديرا للأمن العام وتعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى.