الجمارك الإيرانية: التبادل السنوي مع طاجيكستان سجل 131 مليون دولار

العالم - إيران

وأوضح روح الله لطيفي في تصريح قبيل زيارة الرئيس الطاجيكي إلى طهران اليوم الأحد، أن الجانبين تبادلا سلعا غير نفطية أكثر من 139 ألف طن بقيمة 131 مليون دولار في السنة المالية الماضية، بنمو كمي 489 بالمئة وسعري 463 بالمئة.

وأشار أن الصادرات الإيرانية للجار الشمالي قد بلغت 124,737 طنا بنمو 91.601 مليون دولار بنمو كمي 535 بالمئة وسعري 459 بالمئة على اساس سنوي، في مقابل توريد 14512 طنا من السلع بقيمة 39.734 مليون دولار.

وأعرب المتحدث عن أمله بأن تفضي الزيارة المقررة للرئيس الطاجيكي اليوم، إلى بلوغ مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى طموح الشعبين.