مباحثات إيرانية سورية لتفعيل التعاون الصناعي والإقتصادي

العالم - إيران

واتفق الجانبان، بحسب وكالة سانا السورية، على تحديد نقاط ارتباط مشتركة للقطاع الصناعي في البلدين لبحث إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية.

وجدد مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية التأكيد على وقوف إيران إلى جانب سوريا ومساعدتها لمجابهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها، مؤكداً عمق الروابط بين البلدين الصديقين والتي تستند إلى علاقاتهما التاريخية المتجذرة.

وأشار أكبري إلى أن إيران حققت قفزات نوعية خاصة في مجال الصناعات التكنولوجية رغم الحظر المروض عليها من خلال الاعتماد على الذات في مجال التصنيع؛ مبيناً أن هناك تنسيقاً وجهوداً مشتركة تبذل لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي تستهدف البلدين.

بدوره، أكد صباغ أهمية العلاقات الاقتصادية مع إيران، مشيراً إلى أهمية التنسيق المتواصل بين البلدين للانتصار في المعركة الاقتصادية والتغلب على الحظر الظالم الذي يطال دول المقاومة والممانعة. وأضاف: أن هناك الكثير من الشركات التي تضررت جراء الإرهاب وأصابها الدمار والخراب تم طرحها للاستثمار ويمكن إقامة نوع من الشراكة مع الجانب الإيراني لإعادة تأهيلها وترميمها وإعادتها للإنتاج.