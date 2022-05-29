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الهلال الأحمر الفلسطيني: 15 إصابة في البلدة القديمة ومحيطها بالقدس المحتلة جراء اعتداءات شرطة الاحتلال بالضرب وقنابل الغاز على المواطنين

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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