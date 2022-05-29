رئيس الوزراء العراقي يستقبل نائب الرئيس الإيراني والوفد المرافق

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة والوفد المرافق له"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين تدعمها الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات"، موضحا أن "تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الإقليمي، ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات البيئية".

وأشار إلى أن "مسؤولية وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية وصدّ تأثيرات التغيّر المناخي باتت مسؤولية الجميع".

من جانبه أعرب نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة عن "رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي"، مؤكداً " ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال".

وأشار إلى أن "حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أضحى مطلباً إقليمياً مشتركاً ويتطلب من الجميع الإسهام في وضع الحلول الفاعلة له".

وأضاف البيان، أن "اللقاء حضره وزراء الزراعة والموارد المائية والبيئة".