الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا.."النايض" يبحث مع سفيرة بريطانيا سبل إجراء الانتخابات في البلاد

ليبيا..
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث المرشح الرئاسي، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مرئيا، اليوم الأحد، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، سبل تجاوز الأزمة السّياسية الحالية، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والسير قدما بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

العالم - ليبيا

وأكد تكتل إحياء ليبيا في بيان له أن اللقاء تناول النقاش حول النقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشرعية سلميا في ليبيا.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا المسؤولين في ليبيا لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر الماضي، مؤكداً أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.

وقال غوتيريش - في تقرير له حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، يوم الجمعة، "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات رئاسية وبرلمانية لم تجرَ".

وأوضح أن الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، يظل ذات أهمية حاسمة في "تعزيز بيئة تفضـي إلى المضي قدما بعملية سياسية يقودها الليبيون" ويمسكون بزمامها بتيسير من الأمم المتحدة.

ودعا جوتيريش، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى التحلي بروح التعاون، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن "الاستقطاب السياسي" الذي لن يؤدي إلا إلى تأخير الانتخابات والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي.

روابط ذات صلة

عقيلة صالح يدعو لاجتماع في سرت بليبيا

انتخابات ليبيا.. استقالات من لجنة بحكومة الدبيبة

غوتيريش يدعو إلى استئناف المسار الانتخابي في ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء: اتخذنا قرارا بإعداد مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال

المقداد يبحث مع فيا آراب الأرجنتين دوره في خدمة الجاليات السورية

أردوغان: طالما أنا رئيس لتركيا لا يمكننا الموافقة إطلاقا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب لـ"الناتو"

ليبيا.."النايض" يبحث مع سفيرة بريطانيا سبل إجراء الانتخابات في البلاد

رغم اقالته.. محافظ صلاح الدين يحاول دخول مبنى المحافظة

بالفيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة فلسطينية بغاز الفلفل