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مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث رفع حالة الطوارئ

مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث رفع حالة الطوارئ
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر سودانية مطلعة، اليوم الأحد، بأن مجلس الأمن والدفاع في السودان سوف يعقد اجتماعا اليوم لبحث رفع حالة الطوارئ.

العالم - السودان

وأفادت المصادر بحسب صحف عربية ان الهدف من اجتماع مجلس الأمن والدفاع هو بحث تهيئة الأجواء للحوار.

وفي وقت سابق، أشار عضو مجلس السيادة السوداني بحري إبراهيم جابر، الى "دعم المجلس الكامل للجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية وتسهيل مهمتها"، بحسب تعبيره.

وأوضح أن اجتماعا في القصر الجمهوري عقد الخميس الماضي، وضم نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو والآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني، تناول ضرورة تعجيل بداية الحوار المباشر والانتهاء منه خلال فترة زمنية محددة.

بدوره، أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أن الآلية أكدت خلال الاجتماع جاهزيتها للإسراع بالعملية السياسية، وقدمت رؤية مفصلة لمقاربتها لعملية الحوار السياسي السوداني الذي تقوم فيه بدور الميسر.

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