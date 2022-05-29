الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

حان الوقت لشطب اتفاقيات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

طالب نائب مسؤول الساحة السورية للجهاد الاسلامي في دمشق، د.ضرار كوسا، طالب السلطة الفلسطينية اعادة النظر في جميع اتفاقياتها الامنية مع الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وأكد د. كوسا في حديث لقناة العالم ضرورة اعادة النظر في جميع الاتفاقيات الامنية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني بعد ما حدث من اعتداءات واقتحامات لقطعان المستوطنين خلال ما يسمي بمسيرة الأعلام.

وقال د. كوسا العدو الصهيوني لايكيل حساباً الا للقوي ولايقيم وزناً الا للقوي ونحن أصحاب الحق، فعلی السلطة الفلسطينية اتخاذ موقف حقيقي وعاجل مما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وطلب نائب مسؤول الساحة السورية للجهاد الاسلامي من الشعب الفلسطيني الذهاب الی نقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني والاشتباك مع قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال البغيض.

وأوضح د. كوسا ان معركة سيف القدس لازالت تلقي بضلالها علی أحداث اليوم وأصبحت ثابت من ثوابت الصراع مع العدو ولن ينزاح حتی تحرير كل اراضي فلسطين المحتلة.

روابط ذات صلة

شاهد.. هل كتب رئيس وزراء الاحتلال شهادة وفاة حكومته؟

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العدو سيدفع ثمن تجاوزاته

"حركة المجاهدين الفلسطينية": الاقتحامات الاسرائيلية لن تمر بسلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطر تحذر: الاحتلال يرغب بتوجيه الصراع إلى حرب دينية

مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث رفع حالة الطوارئ

بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة أكثر فتكا من كورونا!

وثيقة.. الزاملي يطلب من الكاظمي اقالة رئيس الهلال الأحمر

العراق.. كشف تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية في ديالى

سوريا.. الجعفري يبحث مع وفد أممي عمل (الإندوف) بالجولان المحتل