حان الوقت لشطب اتفاقيات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وأكد د. كوسا في حديث لقناة العالم ضرورة اعادة النظر في جميع الاتفاقيات الامنية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني بعد ما حدث من اعتداءات واقتحامات لقطعان المستوطنين خلال ما يسمي بمسيرة الأعلام.

وقال د. كوسا العدو الصهيوني لايكيل حساباً الا للقوي ولايقيم وزناً الا للقوي ونحن أصحاب الحق، فعلی السلطة الفلسطينية اتخاذ موقف حقيقي وعاجل مما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وطلب نائب مسؤول الساحة السورية للجهاد الاسلامي من الشعب الفلسطيني الذهاب الی نقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني والاشتباك مع قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال البغيض.

وأوضح د. كوسا ان معركة سيف القدس لازالت تلقي بضلالها علی أحداث اليوم وأصبحت ثابت من ثوابت الصراع مع العدو ولن ينزاح حتی تحرير كل اراضي فلسطين المحتلة.