ملك الاردن يتحدث عن تحركات دبلوماسية مقبلة في المنطقة

العالم ـ الأردن

حديث الملك جاء خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وأوضح أن “الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقا لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية”.

وشدد على أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية بهدف “رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة”.

وتابع أن “الأردن يعمل مع دول الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسيا واقتصاديا”.

وأكد أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات، خاصة في محاربة الفقر والبطالة وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وانطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، أعمال مؤتمر للإعلان عن “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” بين الأردن ومصر والإمارات.

وقال الملك عبد الله إن “المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية (لم يوضحها) خلال الفترة المقبلة وسيكون الأردن جزءا منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحه”.

وتشهد المنطقة تطورات لافتة، خاصة على صعيد الملف الفلسطيني، في ظل تعدٍ إسرائيلي مستمر على دور الأردن في مدينة القدس المحتلة.

ويواصل كيان الاحتلال انتهاكاته للمسجد الأقصى في القدس، والذي يقع تحت وصاية الأردن بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين عمان وتل أبيب عام 1994.