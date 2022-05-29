قطر تحذر: الاحتلال يرغب بتوجيه الصراع إلى حرب دينية

العالم- قطر

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان “ندين بأشد العبارات اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، كما ندين أداءهم صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال”.

وحذرت أن “استمرار الانتهاكات الخطيرة في الأقصى يكشف رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية”.

وشددت على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال الإسرائيلي”.

ومنذ صباح اليوم، يشهد المسجد الأقصى المبارك ومحيطه توترا إثر اقتحامات المستوطنين بحيامة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة ما يدي الاحتلال أنه “يوم القدس”.

وأدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل لإصابة عشرات المرابطين في باحات المسجد الأقصى.

وكانت الرئاسة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية أدانت الاعتداءات، داعية لـ”ضغط دولي فوري من أجل وقفها”.