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ريال ملك الأبطال

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

حقق ريال مدريد لقبه الرابع عشر في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، ليلقب بملك الأبطال.

العالم - فار

بعد مباراة ملحمية مع ليفربول، فعل فيها الفريق الانكليزي المستحيل ليحقق الانتصار وخصوصا لاعبه المصري محمد صلاح، لكن العملاق البلجيكي تيبو كورتوا رفض ذلك، ليؤكد على هيمنة العملاق الاسباني على بطولته المفضلة و هي دوري الابطال.

وسجل هدف الفوز البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة 59 مهدياً النادي الملكي لقبه الـ14، وحارماً ليفربول من معانقة اللقب للمرة السابعة.

ويدين النادي الملكي بتعزيزه رقمه القياسي بعدد الألقاب وتجديد فوزه على ليفربول الذي خسر نهائي 2018 أمام الفريق الإسباني 1-3 في كييف، إلى حارسه تيبو كورتوا الذي وقف سداً منيعاً لجميع محاولات ليفربول الـ9 بين الخشبات الثلاث أغلبها للنجم المصري محمد صلاح.

واستضاف برنامج "فار" علی شاشة قناة العالم الاخبارية المدرب الايراني، امیر حسین میرزائیان لبحث حيثيات هذه المباراة وتفاصيلها.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو المرفق..

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